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Son dakika... MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

#Barış Pınarı Bölgesi#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!" dendi. 

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#Barış Pınarı Bölgesi#Milli Savunma Bakanlığı#Terörist