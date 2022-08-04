Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Balıklı Rum Hastanesi'nde büyük yangın! Alevler hızla büyüdü: Hastalar tahliye edildi

Güncelleme: 1 dk önce

#İstanbul#Zeytinburnu#Balıklı Rum Hastanesi

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar, sedyeler ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürüyor.

Haberin Devamı

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıklı Rum Hastanesinde büyük yangın Alevler hızla büyüdü: Hastalar tahliye edildi

Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edildi. 

Kimi hasta kucaklarda, kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. 

Gözden Kaçmasın

Olay yerinden ilk fotoğraflarOlay yerinden ilk fotoğraflarHaberin Tüm Görselleri

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Balıklı Rum Hastanesinde büyük yangın Alevler hızla büyüdü: Hastalar tahliye edildi

Haberin Devamı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY: TÜM HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bütün hastalar tahliye edildi. Hepimiz buradayız. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çok şükür hastane erken fark edip bütün hastaları tahliye etti. İçerde, yangının devam ettiği yerde herhangi bir hasta ya da yaşlımız yok. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim ama tamamen sağlıklı bir biçimde yangın büyümeden önce tahliye edildiler" dedi.

Balıklı Rum Hastanesinde büyük yangın Alevler hızla büyüdü: Hastalar tahliye edildi

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, yangınla ilgili son dakika bilgilerini canlı yayında paylaştı. Öztürk, şunları söyledi:

"Hastanenin yetkilileri ile görüştüm. Yetkililer, 'Çok büyük bir telaş vardı. Yangın kontrol altına alınamadı, hastanenin çatı kısmı yanıyor. Havadan bir müdahale olursa daha kısa sürede söndürülebilir. Tadilat da yoktu Neden çıktığını bilmiyoruz, şaşkınız' dediler. Yaşlı bakım merkezinde yangının çıktığını, alevlerin yükseldiğini fark ediyor sağlık görevlileri. Yetkililer, '80 yaşlımız vardı içerde, büyük oranını tahliye ettik' dediler. Rüzgar da hakim olduğu için alevler büyüdü sanırım."

Haberin Devamı

Balıklı Rum Hastanesinde büyük yangın Alevler hızla büyüdü: Hastalar tahliye edildi

TARİHİ İSTANBUL'UN FETHİNE KADAR DAYANIYOR

Hastanenin geçmişi; 1454 yılında Karaköy’de Büyük Balıklı Han’ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye kadar dayanıyor. Kayıtlara göre; 15'inci yüzyıldan beri faaliyette olan hastane, 18. yüzyıldaki veba salgını yüzünden surların dışına yani bugünkü yerine taşındı.

Hastane "Yedikule Hastanesi" ismiyle esnaf locası tarafından 1753 yılında inşa edildi. Ahşap hastane binaları 1790'daki yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos’un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi’nin katkısı ile yeniden inşa edildi.

Sultan II. Mahmut’un fermanıyla 1836-1838 yılında Yedikule Hastanesi ile birlikte İstanbul’daki diğer iki Rum hastanesinin hastalarının nakledileceği yeni bir hastane inşa edildi. Hastalar, 1839 başında hastaneye nakledildiler.

Haberin Devamı

1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. 1894'te inşa edilen bina 1991 yılında restore edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Zeytinburnu#Balıklı Rum Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio

BAKMADAN GEÇME!

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek
Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio