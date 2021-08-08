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Haber Giriş: 08.08.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Balıkesir'den kahreden haber! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Son dakika... Balıkesir'den kahreden haber! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre, Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

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