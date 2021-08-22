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Haber Giriş: 22.08.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Balıkesir'de yangın paniği

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Son dakika: Balıkesir'de yangın paniği

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Yangına Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.

İlçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlanıyor.

Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.

Son dakika: Balıkesirde yangın paniği

Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

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