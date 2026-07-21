Son dakika... Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 15:36
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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