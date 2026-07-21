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Son dakika... Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Balıkesir#Gömeç
Son dakika... Balıkesirde orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 15:36

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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#Orman Yangını#Balıkesir#Gömeç

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