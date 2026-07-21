Son dakika... Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Kubaşlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter ile çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekipler, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil ve tespitlere ulaşıldı Haberi görüntüle