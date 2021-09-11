Son dakika: Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İvrindi ilçesi Büyükfındık Mahallesi'nde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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