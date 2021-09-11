Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)-
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Son dakika: Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
İvrindi ilçesi Büyükfındık Mahallesi'nde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.