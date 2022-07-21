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Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

#Deprem#İstanbul#Balıkesir

Son dakika haberine göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve çevre illerde hissedildi. Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, deprem anında Gönen'de bulunduğunu ve olumsuz bir ihbar almadığını açıkladı. CNN TÜRK ekranına bağlanan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, bölgede büyük bir deprem beklentisinin olmadığını ve İstanbul fayıyla alakalı bir fay olmadığını söyledi.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18:44'te 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.32 km olarak açıklandı. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, depremin yaşandığı bölgede an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI DEPREME BÖLGEDE YAKALANDI

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen'de meydana gelen depremle ilgili son durumu paylaştı.

Deprem anında Gönen'de olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Tesadüfen şu an bölgedeyim. Kaymakam Beyle otururken çok hafif hissettik. Şu an olumsuz bir durum olmadığını düşüyoruz. Bölgedeki muhtarlarımızla iletişime tek tek geçiyoruz. Şu an olumsuz bir dönüş yok.

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Burası bölgesel olarak deprem konusunda tecrübeli olduğumuz bir yer. Yıl içerisinde 3-4 defa hissediyoruz bunu. Panik yapacak bir durum yok. İncelemeler yapıldığında tam net bilgi gelir. Bölgede olduğumuz için şu anda teknik olarak kimseyi endişelendirecek bir durum yok.

Gönen'imiz halk yoğunluğunun az olduğu kırsal mahallelerin çok olduğu, daha önceden de çok deprem olduğu için imar planlamasının yapıldığı bir yer. Bu yönden şanslı durumdayız. Bandırma da ise yapı stoğumuz riskli, kentsel dönüşüm için planlamalar yapıyoruz.

VALİ YERLİKAYA: DEPREM NEDENİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İHBARI ALINMAMIŞTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da da hissedilen depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında, "Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul’dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Balıkesirde korkutan deprem İstanbulda da hissedildi

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"İSTANBUL FAYIYLA ALAKALI DEĞİL"

CNN TÜRK'e bağlanan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Gönen'de gelen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede birçok depremin olduğuna dikkat çeken Tüysüz'ün mesajları şöyle:

Özellikle Bandırma'dan itibaren gelen Edremit'i uzanan önemli bir fay var. Çeşitli faylarda var. Hangisinde olduğunu anlamak için haritaları incelemek gerekiyor. Fakat büyük bir deprem beklentisi burada yok.

Marmara Denizi'nde beklediğimiz depremden oldukça uzak ve farklı bir fay. Çok büyük bir deprem beklentisinin olduğu bölgede değil. 1953'te burada önemli bir deprem meydana gelmişti. O süreden bu yana büyük deprem için gerekli enerjinin birikmediğini söyleyebiliriz.

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#Deprem#İstanbul#Balıkesir

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