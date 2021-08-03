Son dakika... Balıkesir'de çıkan iki yangın kontrol altında!

Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple İzmir-İstanbul otobanına yakın bir bölgede yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Savaştepe Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın bölgesinde yol olmaması nedeniyle belediyeye ait kepçeler tarafından yol açılmasının ardından yangına 30'a yakın arazöz ve itfaiye aracı, çok sayıda orman işçileri, itfaiye, polis, jandarma personeli ve vatandaşlarla müdahale edildi. Havadan ise 1 yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

​Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

DURSUNBEY'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.



Kırsal Doğancılar Mahallesi ile Gökçedağ Mahallesi arasındaki Bağlararkası mevkisinde, "Alfa Kulesi"nden fark edilen duman üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 3 su tankeriyle müdahale etti. Köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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