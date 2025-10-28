Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya CNN TÜRK'te açıkladı: Depremde can kaybı yok

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Balıkesir'deki depremle ilgili son gelişmeleri açıkladı. Bakan Yerlikaya, "2 yıkılan bina var. Bir tane de 2 katlı dükkan yıkıldı. İçi boş olan binalar. Daha önceki depremlerde hasar almış ve o nedenle boşaltılmış. Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Köylerde yıkılan yer yok. Yaşamla ilgili olumsuzluk da yok. Şu ana kadar yapılan taramalara göre can kaybı yok diyebiliriz. Şuan karayoluyla deprem bölgesine gidiyorum. Valimizle birlikte olacağız. Yaralamayla ilgili müraacat var. Balkondan atlayanlarla ilgili bir durum" dedi.

"BİRKAÇ NOKTADA YIKIM VAR"

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Sındırgı'nın Kırsal Gölcük Mahallesi Muhtarı Emin Bardak ise mahallede ilk belirlemelere göre şu anda yıkılan bir yerin bulunmadığını bildirdi.

Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan da deprem nedeniyle mahallelerinde bir sorunun yaşanmadığını söyledi.



