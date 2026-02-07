×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de 10 saniye arayla 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kandilli Rasathanesi#Balıkesir Sındırgı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 10:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 saniye arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 09.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,84 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bu depremden 10 saniye sonra bölge, bu kez 4 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. Bu depremin derinliği ise 7,87 kilometre olarak ölçüldü.

Depremler, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Balıkesirde 10 saniye arayla 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem


Gözden KaçmasınErzincan’daki fayları çalışan isim uyardı: ‘Süper yırtılma’ yaşanabilir ‘Tekrarlama periyodunun sonuna gelmiş durumdayız’Erzincan’daki fayları çalışan isim uyardı: ‘Süper yırtılma’ yaşanabilir! ‘Tekrarlama periyodunun sonuna gelmiş durumdayız’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kandilli Rasathanesi#Balıkesir Sındırgı

BAKMADAN GEÇME!