×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Dakika#Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 12:43

AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır." dedi.

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı'da 4.9'lük bir deprem meydana geldi. Saat 12:35'te gerçekleşen depremin derinliği 7.72 km olarak ölçüldü. Saat 12:38'de 3.4, saat 12:41'de ise 4.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Son dakika: Balıkesirde 4.9 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA: ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Gözden KaçmasınProf. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklenen bölgeleri açıkladıProf. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklenen bölgeleri açıkladıHaberi görüntüle

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Son dakika: Balıkesirde 4.9 büyüklüğünde deprem

Gözden KaçmasınGörevden uzaklaştırılmıştı: Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim olduGörevden uzaklaştırılmıştı: Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim olduHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın4.9dan daha büyük bir deprem yaşanır mı Prof. Dr. Pampaldan korkutan uyarı: En tehlikeli bölgeyi işaret etti4.9'dan daha büyük bir deprem yaşanır mı? Prof. Dr. Pampal'dan korkutan uyarı: En tehlikeli bölgeyi işaret ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Son Dakika#Son Depremler

BAKMADAN GEÇME!