Son dakika: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı'da 4.9'lük bir deprem meydana geldi. Saat 12:35'te gerçekleşen depremin derinliği 7.72 km olarak ölçüldü. Saat 12:38'de 3.4, saat 12:41'de ise 4.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA: ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.

