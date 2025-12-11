Son dakika: Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

AFAD, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 4.9'luk bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.06'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi. Bu depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Paylaşılan mesajda "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMASI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4.9'luk depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Artık artçı, bağımsız deprem anlamını yitirir bu bölgede. Bu bölgede deprem fırtınası yaşanıyor. Farklı faylar kırılıyor. Jeotermal faaliyet ve sismik faaliyet birbirini doğuran, birlikte gerçekleşen olaylar... Bu türden depremler, Santorini civarında Ege'de yaşanmıştı deprem fırtınası. Şimdi de Balıkesir'de yaşanıyor. Fırtına kısmen seyrekleşti. 20 bin civarında deprem kaydedildi. 20 bine yaklaşıldığını tahmin ediyorum. Bu olağan dışı bir durum. Ne zaman sonuçlanacak bunu kestirmek zor.

"BATI'DAKİ KISIM KIRILIRSA FARKLI BİR SONUÇ ÇIKAR"

Bir tek faydan kaynaklanan depremden söz ediyor olsak küçük depremler enerjiyi azaltır. Ama Simav fay zonu öyle bir zon değil. Gelenbe fayı var farklı bir fay, bu fay henüz kırılmadı. Bu da 6-7 arası deprem üretebilecek bir fay. Ama Sındırgı civarında bilinen bilmeyen fayların kırılması... Yani bunu sadece fayın kırılması olarak yorumlamak da doğru değil. Aşağıdan yükselen magmanın yukarıdaki ince olan kabuğu kırması. Batı Anadolu'da karada meydana gelen depremler genellikle 6-7 arası olur. Nadiren 7'yi geçer. Şimdi burada Batı'daki kısım kırılırsa farklı bir sonuç çıkar. Doğuya doğru Simav civarında kırılabilecek parçalar olur.

Asıl benim kaygılandığım Girit, Rodos ve onun işte Antalya'nın civarında bir set yaptığı, Fethiye-Burdur Fay zonu bunlar levha sınırı olduğu için daha yıkıcı deprem üretme potansiyeli var. Buralar maalesef önümüzdeki dönemlerde büyük depremler olabilecek bölgeler. O bakımdan teyakkuzda olmakta, tedbirli olmakta yarar var.