Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da korkutan depremler! 2 dakika arayla sallandılar

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8 ve 22.00'da 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu.



BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

