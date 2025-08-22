Son dakika... Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde sarsılan ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre; bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

"BÖLGEDE OLAĞAN DIŞI BİR DURUM VAR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki depremleri CNN TÜRK'te değerlendirerek şu ifadelere yer vermişti;

"Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Sındırgı civarından başlayıp doğuya doğru giden Simav fayı, Sındırgı'nın batısında, kuzeyde Bigadiç var, güneyinde Sındırgı var; hemen yakın batısında kuzey doğu - güney batıda Akhisar Bigadiç arasında doğrultu atımlı aktif faylar var. Bu faylarla Simav fayının kesiştiği yerde gerçekleşiyor artçılar.

Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun."