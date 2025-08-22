×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Balıkesir#Afad
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 15:33

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.21'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde sarsılan ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre; bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Gözden KaçmasınAskerlik arkadaşı getirdi geçim kaynağı oldu Boşuna uğraşıyorsun dediler imkansızı başardıAskerlik arkadaşı getirdi geçim kaynağı oldu! 'Boşuna uğraşıyorsun' dediler imkansızı başardıHaberi görüntüle

"BÖLGEDE OLAĞAN DIŞI BİR DURUM VAR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki depremleri CNN TÜRK'te değerlendirerek şu ifadelere yer vermişti;

Haberin Devamı

"Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Sındırgı civarından başlayıp doğuya doğru giden Simav fayı, Sındırgı'nın batısında, kuzeyde Bigadiç var, güneyinde Sındırgı var; hemen yakın batısında kuzey doğu - güney batıda Akhisar Bigadiç arasında doğrultu atımlı aktif faylar var. Bu faylarla Simav fayının kesiştiği yerde gerçekleşiyor artçılar.

Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun." 

Gözden KaçmasınBu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor deyip açıkladı Yeni deprem tehlikesi var mı'Bu faylar uzun zamandır deprem üretmiyor' deyip açıkladı! Yeni deprem tehlikesi var mı?Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Balıkesir#Afad

BAKMADAN GEÇME!