Son dakika... Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 03.32'de gerçekleşen depremin 6.45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.