×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Deprem#Balıkesir Deprem#Sındırgı Deprem
Son dakika... Balıkesirde 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 03:43

Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 6.45 km olarak ölçüldü.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 03.32'de gerçekleşen depremin 6.45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Dakika Deprem#Balıkesir Deprem#Sındırgı Deprem

BAKMADAN GEÇME!