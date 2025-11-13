Son dakika: Balıkesir Sındırga'da 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 06:16'da 4.7, saat 06:20'de ve saat 06:21'de 4.2, saat 07:45'te ise 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini bildirdi.

Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İlk deprem yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.