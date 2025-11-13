×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Balıkesir Sındırga'da 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Balıkesir Depremi#Son Dakika Deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 06:28

Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 06:16'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca 06:20, 06:21'de 4.2 ve saat 7:45'te 4 büyüklüğünde depremler gerçekleşti.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırga ilçesinde saat 06:16'da 4.7, saat 06:20'de ve saat 06:21'de 4.2, saat 07:45'te ise 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika: Balıkesir Sındırgada 4.7 büyüklüğünde deprem AFADdan açıklama

Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İlk deprem yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Son dakika: Balıkesir Sındırgada 4.7 büyüklüğünde deprem AFADdan açıklama

İlgili haberProf. Dr. Süleyman Pampal Asıl tehlike burada deyip açıkladıProf. Dr. Süleyman Pampal 'Asıl tehlike burada' deyip açıkladıHaberi görüntüle
İlgili haberBüyük deprem geliyor mu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Bugün itibarıyla diyerek açıkladıBüyük deprem geliyor mu? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 'Bugün itibarıyla' diyerek açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Balıkesir Depremi#Son Dakika Deprem

BAKMADAN GEÇME!