×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... BalÄ±kesir'de 3.5 büyüklüÄŸünde deprem

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AFAD#Deprem#Erdek
Son dakika... BalÄ±kesirde 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 21:05

Son dakika haberi... BalÄ±kesir'in Erdek ilÃ§esinde 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

Haberin DevamÄ±

Edinilen bilgiye gÃ¶re, saat 20:53'de merkez Ã¼ssÃ¼ BalÄ±kesir'in Erdek ilÃ§esi olan bir deprem meydana geldi.

AFADâ€™dan aÃ§Ä±klanan veriye gÃ¶re;depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 3.5 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n yerin 12.21 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.

Â

Son dakika... BalÄ±kesirde 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem


Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#AFAD#Deprem#Erdek

BAKMADAN GEÇME!