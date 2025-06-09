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Edinilen bilgiye gÃ¶re, saat 20:53'de merkez Ã¼ssÃ¼ BalÄ±kesir'in Erdek ilÃ§esi olan bir deprem meydana geldi.
AFADâ€™dan aÃ§Ä±klanan veriye gÃ¶re;depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 3.5 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n yerin 12.21 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.
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#DEPREMâ€” AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2025
BÃ¼yÃ¼klÃ¼k:3.5 (Ml)
Yer:Erdek (BalÄ±kesir)
Tarih:2025-06-09
Saat:20:53:26 TSÄ°
Enlem:40.41083 N
Boylam:27.89222 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/NB5KcDZo8o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi