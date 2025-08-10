×
Son dakika Balıkesir depremi: 'Küçük deprem değil' Prof. Dr. Naci Görür 'tek çözüm' diyerek uyardı

#BALIKESİR#Balıkesir Depremi#İstanbul'da Hissedilen Deprem
Son dakika Balıkesir depremi: Küçük deprem değil Prof. Dr. Naci Görür tek çözüm diyerek uyardı
Ağustos 10, 2025 20:59

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi. Naci Görür, 'Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun. Unutmayın Tek çözüm deprem dirençli kentler.' dedi.

Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir'deki deprem sonrası şu açıklamada bulundu:

Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.

Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Unutmayın Tek çözüm deprem dirençli kentler. Artçılar devam ediyor.

