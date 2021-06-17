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Yılmaz OKUR / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da balıkçı teknesine gemi çarptı

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Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine 'As Rosaıla' adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesi batarken iki kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi.

Ekiplerin çalışması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Son dakika... İstanbulda balıkçı teknesine gemi çarptı

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