Son dakika... 'Baldızım' diyerek karısını evlendirmeye kalkışmıştı! Canlı yayında tartıştılar

31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlilik hazırlığı yaptığı Canan adındaki kadın tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Canan'ın 'eniştem' dediği kişinin aslında Canan'ın eşi olduğunu iddia eden Korkmaz, 350 bin TL de dolandırıldığını söylemişti.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Emre Korkmaz ile Canan'ın 'eniştem' diyerek tanıştırdığı Ümit isimli kişi karşı karşıya geldi.

'BALDIZIM' DİYEREK TANITIP KARISINI EVLENDİRMEYE KALKTI!

Programa katılan Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını ve Canan Hanım ile Ümit Bey tarafından 350 bin TL dolandırıldığını söylemişti.

Eşini 'baldızı' olarak tanıtarak evlendirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ümit isimli kişi de canlı yayınına bağlandı.

Canan Hanım ile olan müstehcen pozları hakkında konuşan Ümit Bey, "Ben şişman bir insanım çok sıcaktı o yüzden" dedi.

Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı. 'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.

"O ZAMAN ALTINLARI GÖNDERİN"

Müge Anlı, Ümit Bey'e "Madem bu işi kapatmak istiyorsunuz o zaman gönderin altınları bilezikleri bitsin" diyerek bir seçenek sundu.

Ümit Bey, "350 bin TL nereye harcamışlar? Bir nişan yaptılar köyde orkestra tuttu sadece o kadar. Başka ne yapmışlar" şeklinde konuştu. Müge Anlı'nın "Peki bu bilezikler altınlar nerede?" sorusuna Ümit Bey, "Canan'ın şahsi borçları vardı onları ödedi" dedi.

CANLI YAYINDA BİR İHBAR DAHA

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aslan Özdemir, "Müge Hanım bu kişiler beni de dolandırdı. Ümit ve Canan beni 25 bin lira dolandırdı" dedi.

Ümit Bey ilk önce kendisini tanımıyorum dediği Aslan Özdemir için daha sonra, "Aslan ben sana öyle mi dedim? Tamam şimdi tanıdım" seni demesi dikkat çekti.

Aslan Özdemir, "Aracı vasıtası ile tanıştık. Bunların apart evi varmış. Nişan yaptıktan 1 ay sonra gittim taşınmışlar. Evini, arabanı sat, dükkanını kapat buraya yerleş dediler. Bunlar beni 25-30 bin TL dolandırdılar." dedi.

Ümit Bey, Müge Anlı'nın "Peki Aslan Bey'in bilezikleri nerede?" sorusuna, "O zaman ihtiyacımız vardı kullandık" diyerek cevap verdi.