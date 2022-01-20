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Son dakika... Bakırköy'de polis aracı ile taksi çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

#İstanbul#Bakırköy#Polis Aracı

İstanbul Bakırköy'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, Florya Yeşilköy Caddesi üzerinde 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yeşilköy Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracına yan yoldan gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı savruldu.

Son dakika... Bakırköyde polis aracı ile taksi çarpıştı: 2si polis 4 yaralı

Kazada araç içindeki 2 polis ile taksi şoförü ve taksideki müşteri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Son dakika... Bakırköyde polis aracı ile taksi çarpıştı: 2si polis 4 yaralı

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#İstanbul#Bakırköy#Polis Aracı

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