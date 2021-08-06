Son dakika... Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı
İstanbul Bakırköy'de D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza nedeniyle kamyonun içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Avcılar istikametinde yan yolda seyreden 21 HA 646 plakalı kamyonun sürücüsü Azerbaycan uyruklu Amir Mahmutov, İncirli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ana yola geçen kamyon, İncirli'de metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada kamyonun sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.