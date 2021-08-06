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Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL (DHA) - AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı

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Son dakika... Bakırköy'de kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı

İstanbul Bakırköy'de D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza nedeniyle kamyonun içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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  • Bakırköyde kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı
  • Bakırköyde kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı
  • Bakırköyde kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı
  • Bakırköyde kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Avcılar istikametinde yan yolda seyreden 21 HA 646 plakalı kamyonun sürücüsü Azerbaycan uyruklu Amir Mahmutov, İncirli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ana yola geçen kamyon, İncirli'de metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada kamyonun sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika... Bakırköyde kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı

 

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