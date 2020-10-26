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Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakırköy'de halı sahanın deposunda yangın

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İstanbul Ataköy'de bulunan halı saha tesislerinde büro, depo ve soyunma odalarının bulunduğu bina alev alev yandı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Hanımeli Sokağı'nda bulunan halı sahaların büro, depo ve soyunma odalarının bulunduğu tek katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede tek katlı binanın büyük kısmını etkisi altına aldı.

Son dakika... Bakırköyde halı sahanın deposunda yangın
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ön kısım, arka kısım ve içeriden alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika... Bakırköyde halı sahanın deposunda yangın

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