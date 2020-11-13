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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakırköy'de dehşet saçan eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in cezası belli oldu
GeriGündem Son dakika... Bakırköy'de dehşet saçan eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in cezası belli oldu
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Haber Giriş: 13.11.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakırköy'de dehşet saçan eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in cezası belli oldu

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Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi eski hakim ve babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.

32 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Görkem Sertaç Göçmen’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma ‘ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.

9 YIL 3 AY HAPİS

Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkemede sanığın 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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