Son dakika... Bakanlık paylaştı: Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.''

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