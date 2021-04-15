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Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakanlık duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kişi yakalandı

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Son dakika... Bakanlık duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a, İran'dan da ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin DEAŞ, 6’sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.

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