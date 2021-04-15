Son dakika... Bakanlık duyurdu: Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin DEAŞ, 6’sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin DEAŞ, 6’sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y1FqK4UQQA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara