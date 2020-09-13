Son dakika... Bakanlık duyurdu: Şırnak'taki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Yıldırım -11 Herekol operasyonu kapsamında; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.''
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