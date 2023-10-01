Son dakika haberi... Bakanlık duyurdu: Kuzey Irak'ta 20 hedef imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'taki terör örgütünün hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak. Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" notunu düşerek şu açıklamayı yaptı:

'20 HEDEF İMHA EDİLDİ'

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir."

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'AZAMİ ORANDA YERİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI'

Yapılan harekatlarda azami oranda yeri ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Bakanlık "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerini kullandı.