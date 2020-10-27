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Haber Giriş: 27.10.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika haberleri: Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Yıldırım- 2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında; Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında; Hakkari- Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" dendi.

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