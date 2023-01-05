DEAŞ bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu

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Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı bir şebekenin mal varlıklarının ABD makamları ile eş zamanlı olarak dondurulduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir. Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'DEAŞ'ın Finansmanı ile Mücadele' kapsamında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından eş zamanlı alınan mal varlığı dondurma kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Terörizmin küresel bir tehdit haline gelmesi, bu tehdit ile mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini daha da ortaya çıkarmıştır. Büyüyen bu tehditle başa çıkabilmek için, etkin, çabuk ve uluslararası iş birliği halinde küresel yanıtlar verilmesi zaruridir. Bu gerekliliğin farkında olan Ülkemiz, tüm terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla etkin tedbirler almakta ve uluslararası toplumun bu alandaki çalışmalarına aktif katkılar sunmaktadır. Sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizme karşı uluslararası dayanışma ve müşterek yeteneklerin kullanılmasının bir örneği olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma ve iş birliği neticesinde, DEAŞ terör örgütünün Ülkemizde faaliyette olduğu tespit edilen finans ağına müzahir 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Resmi Gazete'nin mükerrer yayımlanan kararıyla Türkiye'de bulunan mal varlıkları dondurulmuştur. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bugün yayımlanan karar ile ülkemiz, terör ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanması olmak üzere tüm hukuksal araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle iş birliği yapmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.