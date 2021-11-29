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Son dakika! Bakanlık duyurdu: Ceza infaz kurumlarında 1 Aralık itibarıyla açık görüş başlıyor

#Adalet Bakanlığı#Cezaevi#Açık Görüşler Ne Zaman Başlıyor
Son dakika Bakanlık duyurdu: Ceza infaz kurumlarında 1 Aralık itibarıyla açık görüş başlıyor

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla açık görüşlerin başlayacağı bildirildi.

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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla açık görüş başlayacak." denildi.

BAKAN GÜL DUYURMUŞTU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, pandemi süresince adliyelerde alınan önlemleri anlatarak, "Kovid sebebiyle ilk kez yargıya ara verildi. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Daha geçen hafta adliye çalışanı hakim toplam 5 arkadaşımızı Kovid’den kaybettik. Tüm bunlara rağmen adaleti ayakta tutmaya kalkan bir yapı var. Kovid süresince cezaevinde hükümlülerin, personelin sağlığı düşünülerek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleriyle düzenlemeler, uygulamalar yaptık. Tüm çalışmalarımızı bu çerçevede yaptık. ’Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluyla koordineli olarak pandemi döneminde kapatılan açık görüşleri yapabilir miyiz?’ diye çalışmalarımızı yaptık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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#Adalet Bakanlığı#Cezaevi#Açık Görüşler Ne Zaman Başlıyor

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