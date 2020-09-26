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Haber Giriş: 26.09.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son dakika! Bakanlık duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika! Bakanlık duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından alınan son bilgiye göre, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 ’Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu’ kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün Yıldırım operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 8'e yükselmiş oldu.

Son dakika Bakanlık duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonun adını 11 Eylül’de Van Çatak’ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’tan aldığı bilgisi paylaşıldı.

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