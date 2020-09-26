Son dakika! Bakanlık duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından alınan son bilgiye göre, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 ’Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu’ kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün Yıldırım operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 8'e yükselmiş oldu.



Operasyonun adını 11 Eylül’de Van Çatak’ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’tan aldığı bilgisi paylaşıldı.