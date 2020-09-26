Son dakika! Bakanlık duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Alınan son dakika haberine göre, Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bugün Yıldırım operasyonları kapsamında toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yıldırım-1 “Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” kapsamında; Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 2, Şırnak’ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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