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Haber Giriş: 26.09.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son dakika! Bakanlık duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika! Bakanlık duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Alınan son dakika haberine göre, Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bugün Yıldırım operasyonları kapsamında toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yıldırım-1 “Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” kapsamında; Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 2, Şırnak’ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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