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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakanlık açıkladı: Çalışmalar başladı...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz'' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, çalışmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

Son dakika... Bakanlık açıkladı: Çalışmalar başladı...

Son dakika... Bakanlık açıkladı: Çalışmalar başladı...


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