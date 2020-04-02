Son dakika... Bakanlık açıkladı: Çalışmalar başladı...

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz'' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, çalışmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.







