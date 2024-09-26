Son dakika... Bakan Yerlikaya: Düzensiz göçle mücadele ediyoruz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yıla yakın zamandır bu yüzyılda büyük bir soykırım yaşatıyor Gazze ve Filistinlilere. Artık sadece Filistin'e değil Lübnan'a yönelik saldırılara da tanıklık ettik. Her fırsatta lanetliyoruz. BM'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi hitabet tüm dünyada yankılandı. Biz bu zalimliğin durması için mücadele ediyoruz. Bölgeye yayılmaması için mücadele ediyoruz. Büyük bir dram var. 41 bin kişi şehit oldu. Uluslararası hukukta Netanyahu başta olmak üzere buna sebebiyet verenler adaletten kaçamayacaklar.

"BM VERİLERİNE GÖRE 300 MİLYON İNSAN GÖÇMEN DURUMUNDA"

Bu durum göç baskısı oluşturuyor. Dünyada göçle ilgili durum gerçekten çok büyük bir küresel sorun haline geldi. Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, iklim değişikliği, inançla ilgili belki doğan sıkıntılar pek çok sebep nedeniyle insanlar bulunduğu yerden başka istikamete doğru göç ediyor. Dünyada BM verilerine göre, 300 milyon insan göçmen durumunda.

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"DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Filistin 5.8 milyon. Az öncede ifade ettik, savaşta güvenlik sebebi, kuraklık ve geçim sıkıntısı sebebiyle buradan göçe hedef olan ülkelere doğru bir akım var. 123 milyon zorla yerinden edilenler, 47 milyonu koruma altındakiler BM verilerine yansıdı. Tüm dünyada göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken sorunlarından biri bu. Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz.

Türkiye'de düzenli göçmen sayısı 4 milyon 384 bin 591 kişi. Türkiye'de 3 milyon 92 bin 536 Suriyeli sığınmacı var. Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz. İran sınırında duvar örme işlemi tamamlandı. Göçmen kaçakçıları ile ilgili mücadelemiz de kararlılıkla devam edecek.

MOBİL GÖÇ NOKTASI

Bu araçların önemli hizmetleri var. 19 Temmuz 2023'te ilk olarak İstanbul'da başladık. Bu araçlarda iki personel var. Bunlarla beraber güvenlik personelimiz memurlarımızla beraber kimlik sorgulaması yapıyor. Kimliğini gösteremeyen bir yabancıyı nezaketen araçta misafir ediyoruz. Parmak izini alıyoruz. Sorgulama yapıyoruz. Üzerinde pasaport veya ikamet kartı yok ama kaydı çıkıyor. Anlayışı için teşekkür ediyoruz. Ama yoksa düzensiz göçmen olduğunu anlıyoruz. 138 bin 356 düzensiz göçmeni bu şekilde bulduk. 1 milyon 581 bin 27 kişi sorgulandı.