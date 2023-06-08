×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu! Polis tayin sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya#Polis
Son dakika Bakan Yerlikaya duyurdu Polis tayin sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 18:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı Genel Atama çalışmalarının sonuçlandığını duyurdu. Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'YÜZDE 82'Sİ BİRİNCİ VE İKİNCİ TERCİHLERİNE ATANDILAR"

"28.062 kahraman polisimizin Atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı. Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin %82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

Gözden KaçmasınBedelli askerlik yapacaklar dikkat Bakanlık uyarı yayımladıBedelli askerlik yapacaklar dikkat! Bakanlık uyarı yayımladıHaberi görüntüle

Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.  2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya#Polis

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya
Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe