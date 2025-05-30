Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi

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Yerlikaya paylaşımında; İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik ❗

⛔ Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;

🔻Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve

🔻Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

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⚠️Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz❗️ifadelerine yer verdi.