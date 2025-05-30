×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Para Operasyonu#Parada Sahtecilik#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 11:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik operasyonda 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Yerlikaya paylaşımında;  İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik ❗

⛔ Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;
🔻Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve
🔻Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

Haberin Devamı

⚠️Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz❗️ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte Para Operasyonu#Parada Sahtecilik#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!