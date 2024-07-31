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Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gürz-3' operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#Ali Yerlikaya#Gürz-3#Terörist
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürz-3 operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 18:39

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Gürz-3' operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Hainlerin nefeslerini keseceğiz!

Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürz-3 operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürz-3 operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürz-3 operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürz-3 operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

 

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#Ali Yerlikaya#Gürz-3#Terörist

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