×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Suç Örgütü#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 10:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

"TOPLAM 39 ORGANİZE SUÇ YAPISI ÇÖKERTİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,
Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü
Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü
Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü
Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü
Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü
Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü
İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü
İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü
Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü
Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü
Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu
Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile
Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes Operasyonu gerçekleşti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBakan Yerlikaya duyurdu: Kahramanlar Operasyonlarında 75 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu: Kahramanlar Operasyonları'nda 75 şüpheli yakalandıHaberi görüntüle

15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında:
161 tabanca
164 av tüfeği
2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

"HEPSİNİ BİR BİR YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun:

Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız! Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz! Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz!"

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Suç Örgütü#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!