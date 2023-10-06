Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

"TOPLAM 39 ORGANİZE SUÇ YAPISI ÇÖKERTİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,

Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü

Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü

Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü

Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü

Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü

Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü

İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü

İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü

Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü

Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü

Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu

Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile

Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes Operasyonu gerçekleşti.

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15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında:

161 tabanca

164 av tüfeği

2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

"HEPSİNİ BİR BİR YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun:

Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız! Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz! Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz!"