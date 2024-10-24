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Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Hain saldırıda etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu

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#Bakan Yerlikaya#PKK#Terörist
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Hain saldırıda etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 12:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez."

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#Bakan Yerlikaya#PKK#Terörist

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