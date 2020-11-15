MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Yardımcısı Çataklı paylaştı: Az kaldı...
GeriGündem Son dakika... Bakan Yardımcısı Çataklı paylaştı: Az kaldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.11.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Yardımcısı Çataklı paylaştı: Az kaldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Yardımcısı Çataklı paylaştı: Az kaldı...
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir’de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin son görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı 4 Kasım'da İzmir’de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurmuştu.

Son dakika... Bakan Yardımcısı Çataklı paylaştı: Az kaldı...

Çataklı, yapımı devam eden konteyner kentin son durumuna ilişkin Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Paylaşımına 'Az kaldı' notunu düşen Çataklı, konteyner kentin son fotoğraflarını da paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle