Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Yanık'tan refakatsiz çocuklarla ilgili CNN TÜRK canlı yayınında açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Derya Yanık#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#CNN TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 16:41

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yanık, "Bizim sistemimize giren sayı 1911, bunlardan şükürler olsun 1543'ünü ailelerine teslim etmişiz. 273 çocuğumuz hastanede. 1911 çocuktan 1830'unun kimliğini tespit etmişiz, kimliği tespit edilmeyen 81 çocuğumuz var" dedi. Yanık, "Depremzede çocuklarımız ya da deprem bölgesinde kuruluş bakımında olup da diğer bölgelere tedbiren tahliye etmek zorunda olduğumuz çocukların hiçbirini, bir tekini bile bakın 3. şahıslara vermedik. Ailesine teslim ettiğimiz ya da  ailesinin işaret ettiği resmi olarak izin verdiği kişiler var. Bunun dışında herhangi bir üçüncü şahsa dernek, vakıf vs. çocuk teslimi diye bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Çok ağır bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu ağır şartları bir an evvel değiştirebilmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Kahramanmaraş'ımızda 977 sosyal yardımlaşma vakfı gönüllüsü arkadaşlarımız var. 126 araçla 15 depomuzdan ayni yardımlarımızı Maraş'ta 59 sosyal marketimize dağıtıyoruz. Hali hazırda 5 ama önümüzdeki günlerde 10 gezici marketimiz var. Ulaşamayan vatandaşlarımıza mobil sosyal marketlerimizle ulaştıracağız. Kahramanmaraş 4 binin üzerinde TIR ayni yardım geldi.

REFAKATSİZ KAYIP ÇOCUKLAR AÇIKLAMASI

Yakınlarından ulaşamadıkları çocuk ya da yetişkin varsa kamu kuruluşlarına müracaat etsinler. Bizim Aile Bakanlığımız olarak sitemize ihbar kaydı bırakabilirler. Çok entegre çalışıyoruz, web sitemizden aranabilir. Öbür yandan sağlık kuruluşlarına gittiklerinde ortak sisteme aktaracaklar. 

Haberin Devamı

Bizim sistemimize giren sayı 1911, çok şükür 1543'ünü ailelerine teslim etmişiz. 273 çocuğumuz hastanede. 1830'unun kimliğini tespit etmişiz, kimliği tespit edilmeyen 81 çocuğumuz var. Kayıp çocuk varsa sisteme girmeleri ve bize ihbar etmeleri çok önemli. 

İlgili Haber

Bakan Kurum: 2 ay içinde 244 bin konutun temelini atacağızBakan Kurum: 2 ay içinde 244 bin konutun temelini atacağızHaberi görüntüle

KAYIP MUKADDES ERVA

Biz bu bilgilerin hepsini ihbar kabul ediyoruz. Erva'yla ilgili bilgileri ihbar kabul edip sistemimize dahil ettik. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızdan bazıları hastanede tedavi görüyor, yoğun bakımda, bilinçleri kapalı olan çocuklar var. Kimliklerini ifade etme imkanı olmadığı için bilinçlerinin açılma sürecini bekliyoruz. Erva'yla ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir sağlık kuruluşuna girdiyse, ki kayıtlardan öyle görünüyor, muhakkak şekilde tespiti yapılacaktır. 

İlgili Haber

Kayıp Ervanın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktıKayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktıHaberi görüntüle

"ÇOCUKLARI 3. ŞAHSA TESLİM ETMEDİK"

Bunlar çok yanlış ve kasıtlı dezenformasyonlar. Depremzede çocuklarımız ya da deprem bölgesinde kuruluş bakımında olup da diğer bölgelere tedbiren tahliye etmek zorunda olduğumuz çocukların hiçbirini, bir tekini bile bakın 3. şahıslara vermedik. Ailesine teslim ettiğimiz ya daailesinin işaret ettiği resmi olarak izin verdiği kişiler var. Bunun dışında herhangi bir üçüncü şahsa dernek, vakıf vs. çocuk teslimi diye bir şey söz konusu değil.

Haberin Devamı

Depremzede olup da refakatsiz olan ailesinin yakınının bakım ve gözetim yapamayacağı çocukları biz doğrudan doğruya kuruluşlarımıza alıyoruz. Bunun dışında herhangi bir yere teslimi söz konusu değil.

Ama kendileri birtakım organizasyon yapıp üçüncü şahıslara çocuk teslim ettiğini söyleyen arkadaşlar var, bunlarla ilgili gerekli cezai yasal işlemleri de başlatacağız.

Gözden Kaçmasın

ÖSYM duyurdu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatyada sınav iptaliÖSYM duyurdu! Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav iptaliHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Derya Yanık#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#CNN TÜRK

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu