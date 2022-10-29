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Son dakika... Bakan Varank Togg açılışında konuştu: Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun

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#Mustafa Varank#Togg#Gemlik
Son dakika... Bakan Varank Togg açılışında konuştu: Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 18:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Yine heyecanlı ve gururluyuz. Togg’u hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyoruz. Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun" ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yine heyecanlı ve gururluyuz. Togg’u hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyoruz. Fabrikamızın açılışını gerçekleştirip ilk araçlarımızı banttan indireceğiz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına büyük bir heyecan ve şevkle hazırlanıyoruz. Bir yandan mevcut ihtiyaçları karşılarken yenilikçi projelere hız verdik. Togg’da otomobil endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje. Otomobile dair her şeyi unutun, Togg otomobilden daha fazlası derken ciddiydik. Kısaca Togg kullanıcısına göre dönüşen ve dönüştüren bir teknoloji. Togg’u üreteceğimiz tesisi de fabrikadan daha fazlası diyoruz.

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"TESİSİMİZ AVRUPA'NIN KÖKLÜ FİRMALARINA İLHAM OLDU"

Mesela boyahanemiz uçucu bileşen salınımıyla yasal sınırın 7’de 1’i değeriyle Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Çevre dostu akıllı aracımız yollara çıkacak. Bu tesisimiz Avrupa’nın köklü firmalarına ilham oldu. Müteahhitimiz Avrupa’daki yeni teknolojilerin yüklenicisi konumuna geldi. 20 yıldır sanayimizi insan kaynağımızı Ar-Ge ekosistemimizi geliştirmek ve dönüştürmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde teknoloji girişimlerimizin sergilediği başarılı performans ülkemizin potansiyelini net şekilde gösteriyor.

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"BAŞARILI MÜHENDİSLERİ EKİBİMİZE DAHİL ETTİK"

Geleceğin mobilite ekosistemine yön verecek Togg da en büyük teknoparkımız olan Bilişim Vadisi’nde ilk tohumlarını attı, devasa kampüse evrildi. Aracımız fikri mülkiyetteki özgürlüğünü geliştirdiği teknolojilerin özgünlüğünden alıyor. Togg yerli tedarikçi ağını o kadar genişletti ki rastgele ziyaret ettiğimiz fabrikalarda Togg’a üretim yapıldığına şahit oluyoruz. Yurt dışında yaşayan başarılı mühendisleri ekibimize dahil ettik.

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Bunu ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil. Onlar için de Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe var Mehmet var. 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürmek için babayiğitler arıyoruz dediniz. Babayiğitler yatırımı gerçekleştirdiler. Devletimizin cömert teşvikleri de milli projenin arkasında sapasağlam durdu. Bu projenin arkasında güçlü ve sağlam irade olmasaydı bu hayal gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de sağlam iradeyi gösteren bir tane baş babayiğidi var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.

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#Mustafa Varank#Togg#Gemlik

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