Son dakika... Bakan Varank müjdeyi verdi: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Tacize engel olurken öldürülmüştü Haydarcanın babasından duygusal sözlerTacize engel olurken öldürülmüştü! Haydarcan'ın babasından duygusal sözler#Ankara
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bakan Varank müjdeyi verdi: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz

#Koronavirüs#VLP Aşısı#Koronavirüs İlaç
Son dakika... Bakan Varank müjdeyi verdi: Acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı’ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

TOGG, ihracat, yerli aşı... Bakan Varanktan özel açıklamalarTOGG, ihracat, yerli aşı... Bakan Varank'tan özel açıklamalarHaberi Görüntüle

Küresel enflasyon yükselirken, emtia ve enerji fiyatlarının artmaya devam ettiğini, tedarik zincirlerinde ciddi darboğaza, küresel borçlulukta ise yeni rekorlara şahitlik edildiğini anımsatan Varank, geçen yıl yüzde 6,8 küçülen Avro Bölgesi'nin bu yıl da büyük sorunlarla boğuştuğunu kaydetti.

Varank, "Avrupa'da enerji fiyatlarında yüzde 600'lere varan artışlar, akaryakıt piyasasında yaşanan tedarik sıkıntıları hepimizin malumu. Avrupa ve Amerika’daki enflasyon oranları 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyesine geldi. Elbette bizim gibi gelişmekte olan ülkeler de bu olumsuz tablodan etkileniyor. Buna rağmen, geçen yıl gelişmiş ülkeler büyümede sınıfta kalırken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde attığımız adımlarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardık." diye konuştu.

Yılın 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenlediklerini bildiren Varank, bu dönemde, yeni faaliyete geçen sanayi işletmesi sayısının önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artarak 12 bin 161 olduğunu, buradaki her 4 işletmeden birinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda yer aldığını vurguladı.

Haberin Devamı

Varank, küresel piyasada, adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekerek, üretim, ihracat ve inovasyon öncülüğünde yakaladıkları sağlıklı büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini bildirdi.

"BİRÇOK ALANDA AKILCI VE ETKİLİ POLİTİKALAR UYGULUYORUZ"

Emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, enerji fiyatlarındaki hızlı artış, lojistik ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların, en sorunlu alanlar olduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Ancak güçlü sanayi altyapımız, yetişmiş iş gücümüz, yeniliklere hızla uyum sağlama kabiliyetimizle aşamayacağımız engel yok. Bölgesel kalkınmayı sağlamlaştıracak, dijital ve yeşil dönüşüme hız kazandıracak ve bizleri müreffeh Türkiye hayalimize ulaştıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz net; ülkemizi katma değerli ve yüksek teknolojili üretimde global bir üs haline getirmek. Hedefe ulaşmak için de planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına, AR-GE ve teknoloji ekosisteminden nitelikli insan kaynağına, KOBİ'ler ve girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve etkili politikalar uyguluyoruz."

Varank, kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretmek amacıyla uyguladıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı genişlettiklerini vurgulayarak, sanayide girdileri yerlileştirirken, odak alanlarda geleceğin teknolojilerini geliştirdiklerini belirtti.

Haberin Devamı

"İL İ,L İLÇE İLÇE ŞARJ İSTASYONU İHTİYACINI BELİRLEDİK"

Bu yıl mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimy​​​​​​​a alanlarında yeni çağrılara çıktıklarını anımsatan Varank, şu bilgileri paylaştı:

"Böylece 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan sağlayacağız. 85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların, Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Ayrıca, diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor. TOGG başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. Teknik standartları yayımladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık."

Haberin Devamı

"ULUSLARARASI YATIRIMLARDA GÜVENLİ LİMAN"

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Varank, kapsamlı teşvik ve destek mekanizmalarıyla Türkiye'yi uluslararası yatırımlarda güvenli liman olarak öne çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Küresel İnovasyon Endeksi'nde bu yıl 10 basamak birden yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine, 41'inci sıraya ulaştıklarını anımsatan Varank, oluşturdukları yatırım ortamı sayesinde özel sektör yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

Elektrikli araç, hibrit motor, batarya, Milli Muharip Uçak, İnsansız Hava Aracı, güneş paneli hücresi ve petrokimya gibi kritik alanlarda 38 yatırım için proje bazlı destek kararı yayımladıklarını anlatan Varank, AR-GE ve yenilik kapasitesini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Varank, "Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde yazılımdan tasarıma, otonom araçlardan bilgi ve iletişim teknolojilerine birçok alanda projeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanayide dijital dönüşümü hızlandırdıklarına dikkati çeken Varank, insan kaynağı, girişimcilik ve altyapılar konusunda önemli atılımlar yaparak ülkeyi yapay zeka alanındaki ilk 20 ekonomi arasına taşıyacaklarının altını çizdi.

Haberin Devamı

Dijitalleşme alanında uluslararası iş birliklerini de önemsediklerini dile getiren Varank, Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı ile insan kaynağını, Endüstriyel IoT ve Üretimde Yapay Zeka projeleriyle de sanayiyi geleceğe hazırladıklarını, işletmeleri, dijital dönüşümlerini hızlandıracak yeni finansman araçlarıyla buluşturmak üzere Yatırım Avrupa ve Dijital Avrupa Programlarına katılım müzakerelerini de sürdürdüklerini bildirdi.

RAMJET PROJESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.

Bakan Varank, "Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#VLP Aşısı#Koronavirüs İlaç

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer