Son dakika: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, CNN Türk'te detayları anlattı: Türksat 6A'nın yerlilik oranı yüzde 80

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İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Koca uzay, siz ancak sizin hakkını aldığınız yörüngelere uydu fırlatabilirsiniz. Bir ihtiyacını yoksa bile sırf orayı kaybetmemek için oraya yeni uydu fırlatmazsanız o hakkınız gidebilir. Bizim şu anda 5 tane haberleşme uydumuz var. 3 tane de gözlem uydumuz var. Onlar tamamen askeri amaçlı yapılıyor.





Türksat'ta yetiştirdiğimiz birçok mühendisi bunların sözleşmelerinde yetiştirdik. 6A'yı üretebilmek için. Türk mühendisleriyle tasarımdan yazılıma kadar ürettik dünyada 11. uydu üreticisi olduk. Pazarlamasını da yapmış olacağız. Uzayda 15 yıl daha görev yapacak bir uydumuz olacak. Fırlatılması geçici yörüngesi, ana yörüngesi ve nihai yörüngesine oturulacak. Bu sene sonunda görevine başlamış olacak. 10 yıllık bir süreç. Fikir süreci daha uzun. Uydu üretebilecek ve devamındaki cihazları üretecek bir kazanım da elde ettik. Fırlatma ABD'deki Space X merkezlerinden olacak. Oradan fırlatacağız. Uydularımız askeri ve sivil haberleşme için dedik. Bizim için askeri daha kıymetli. Alçak yörünge uydularında güvende olmazsanız riskler var. Orada belli aşamalar kaydettik. Çekincelerimizi giderebilirsek Türkiye'de de hayata geçireceğiz. Uzaydaki devamlılığımızı sağlayacağız ve daha kaliteli ses ve görüntü elde edeceğiz. Hava operasyonlarımız ve yer operasyonlarımızda işe yarayacak.10 sene 20 sene önce 'İHA yapacağız' tartışmalarından bugün bırakın güvenliği, orman yangınlarında 14 tane SİHA kullanılıyor. Hayatımızın o kadar içine girdi ki. Onu yapan ülke bugün geldi 6A'yı yaptı. Türksat, Tübitak, Tusaş ve Aselsan 'ımız var. Onların gece gündüz özveriyle, 'Biz yapabiliriz' yaklaşımıyla yaptığı iştir bu. İnşallah bunun pazarlamasını da yapacağız ve satacağız. Yerlilik yüzde 80 üzerinde. Genel üretimi bizde, yüzde 10-15 civarında dış girdi var. Bu da başlangıç için çok normal.Bu tesislerde bu ortam sağlanarak uydunun çalışabilirliğini test ettik. Bizim uzayda da bir vatanımız var artık çok şükür. Tahsis edilmiş Uluslararası Uzay Ajansı tarafından. Siz onu satın alıyor ve sahipleniyorsunuz. Biz şu andaki yörüngelerle sonucunu istediğimiz amacı tesis edebiliyoruz. Bizden önce fırlatılacak bir uydu var. Ondan sonra yerleştirilecek ve fırlatılacak. Hava şartlarına göre karar verilecek bir süreç. Niyetim orada olmak. 9 Temmuz'da 00.20'de fırlatılacak.2022 Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, geçiş ücretlerine bu yılın başına kadar zam yapmadık. 2 yıl hiçbir iyileştirme yapmadık. Garanti ödemelerindeki açık ve bakım onarımları karşılayamaz olması sebebiyle yüzde 129 zam yapmamız gerekiyordu yapmadık. Geçen ay bir düzenleme yaptık. Şu an önümüzde fiyatları güncelleyelim diye bir program yok. Düzenleme sonrası geçen araç sayısında değişiklik olmadı.

KALKINMA YOLU

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Orta Koridor bizim olduğumuz koridor en güvenlisi. 35 günde Çin'den çıkan mal, Londra'ya gidebiliyor. Gazze'deki vahşetten dolayı maalesef Yemen'deki problemlerden dolayı İsrail ve bazı ülkelerin kullanımı noktasında risk oluştu. Ulaşma süresi 45 güne ulaştı. Kalkınma Yolu Koridoru'nu bugün bitirmiş olsaydık çok güzel bir sonuç olacaktı. 45 günde dolaşan trafik 25 günde ulaşacaktı. Önümüzdeki yıl ilk fazı bitecek. Buraya kadar gelecek yükler Fav limanından karaya çıkacak ve 1200 km güzergahıyla ülkemize girecek. Yeni bir sınır kapısı kararı var. Irak'ın iç dengeleri, siz netleştirin kararınız bizim kararınızdır diyoruz. Onlar da karar verdiler. Ovaköy'den 2 sınır kapısı açılma kararı var. Türkiye'den geçen uzunluk 1900 km. Marmaray ile beraber Orta Koridor'un bağlantısını sağlamış olduk. Günde 300 küsür sefer yaptığımız Marmaray günün 5 saatinde yolcu taşıma dışında kullanılabiliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden alternatif güzergahımızı sağlamış olacağız. Projesi bitti, bu yıl içinde ihalesini yapacağız.





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Yatırım 15 milyar dolar seviyesinde. İlk yatırım bu kadarını gerektirmiyor. Irak'ın içinde geçmişte olan hattın rehabilitesi devam ediyor. İlk etapta Fav limanından alıp karayoluyla yükleri alalım diye konuştuk. Finansman noktasında çok katkımız olmaz belki ama diğerlerinde çok tecrübeliyiz. Irak tarafıyla net şekilde mutabık kaldık. İran katılmak istiyor, Suudi Arabistan düşünüyor.

HAYDARPAŞA GARI

İstanbul'un tarihine ışık tutmaya başladık. 12 bin adet sikke bulundu orada. Tarihi misyonunu çok düşük oranlara geldi. Marmarayla beraber garın görevini önemli anlamda tamamladığını söyleyebilirim. Bağlantıları sağlıyoruz. Yolcu aktarımında kullanmayacağız. Belli bölümleri biz, belli bölümleri Turizm bakanlığına aktardık. Bu sene sonunda bitirip Turizm bakanlığına devredeceğiz. Gar lokantasını da muhtemelen açacağız.