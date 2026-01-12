Son dakika... Bakan Uraloğlu, karayollarındaki son durumu açıkladı

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kar yağışını özellikle bekliyoruz. Kar berekettir. Biz de ulaşım olarak tüm görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin genelinde görülen kar yağışı kaynaklı ulaşımda yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle şu anda Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl illerimizde yoğun bir kar yağışı olduğunu görebiliyoruz. Hem sağdan arkadaşlardan bilgi alıyoruz hem de benim arkamda olan ekranlarda anlık olarak binlerce kamerayla bütün gerek sabit gerek araçlarımızla ki hareketli kameralarla bütün süreci yakından takip ediyoruz, denetliyoruz ve arkadaşlarımızla yönlendiriyoruz.

Yağış ve tipi şiddetini azalttığını da bu kısıtlı kapattığımız yerleri de trafiğe açmış olacağız. Kahramanmaraş Göksun yolu, Malatya Arapkir Bingöl Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır. Yani kar mücadelesi her şartta kar mücadelesi, özellikle tipi zamanlarında kar mücadelesi yapılamıyor çünkü yol kapanıyor. Dolayısıyla biz de orada bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için bazı yolları kapatıyoruz. Yine bununla birlikte yol kaplamalarının en büyük nedenlerinden olan ağır taşıt, çekici römork vesaire takımla araçların olduğu kesimlerde aldığımız tedbirlerdir. Bunlara baktığımızda da Kayseri Pınarbaşı yolu Tunceli pülümür yolu Genç Lice yolu Kelkit Erzincan yolu ağır taşı trafiğine kapalı.

Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da devam etmesini bir taraftan da bekliyoruz. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklarla da karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilecektir. Her zaman olduğu gibi şu anda da karayolu olsun, demiryolu olsun, biraz önce söylediğim gibi havayolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için bakanlık olarak 7/24 de teyakkuz hâlindeyiz. Çalışmalarımızı yerel yönetimler, emniyet güçleri ve trafik ekipleriyle koordineli olarak da bir taraftan sürdürüyoruz. Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğümüz, aralıksız kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam ediyor ve yollarımızdaki trafik güvenliğini sağlamaya gayret ediyor ki çok şükür sağlıyor. Yurt genelinde 68 bin 500 km yol ağında vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için çalışmalarında kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuzlu agrega, kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücü, tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerimize konuşlanmış durumda. Ayrıca yollarımızdaki tipi zamanında ya da esintiler zamanında yoldaki kar birikmesini engellemek amacıyla da 930 km kar siperi hayata geçirmiş durumdayız. Şu anda karayolu ekiplerimiz 457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 adet makine ve ekipman, yine 13bin 607 personel ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar.