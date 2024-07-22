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Mersin'de bölücü terör örgütü propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

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#Yılmaz Tunç#Mersin#Halay
Mersinde bölücü terör örgütü propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 19:39

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütü propagandası yapması üzerine başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütünün sözde marşı eşliğinde halay çekmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kimlikleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#Mersin#Halay

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