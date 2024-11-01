Son dakika... Bakan Tunç: Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik haberler gerçek dışıdır

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya paylaşımı şöyle:

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.

Haberin Devamı

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ: İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı, dosyadan el çektirildi" iddiası doğru değildir. Yenidoğan Çetesi davasında savcıya el çektirme veya görev değişikliği söz konusu değildir. Yenidoğan Davasında sanıkların üzerine atılı suçlar Ağır Ceza Yargılamasını gerektirmektedir. Soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaması sebebiyle ana soruşturma tamamlanarak dosya davanın görülmesi için Bakırköy Adliyesine tevdi edilmiştir. Bu sebeple ceza davasının kamu adına takibi için Bakırköy Adliyesindeki başka bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Büyükçekmece Başsavcılığı‘nda da dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.