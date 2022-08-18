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Son dakika... Bakan Soylu'dan yeşil pasaport müjdesi: Yarından itibaren başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Yeşil Pasaport#Süleyman Soylu#Süre
Son dakika... Bakan Soyludan yeşil pasaport müjdesi: Yarından itibaren başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 23:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaportlarda iyileştirme yapıldığını belirterek, "Yeşil pasaportun 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler, yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı. Soylu, "Yeşil pasaportta sıkıntı içerisindeyiz. 25'inde Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu bugünkü pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız" dedi.

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YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.

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#Yeşil Pasaport#Süleyman Soylu#Süre

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