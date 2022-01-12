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Son dakika: Bakan Soylu'dan önemli mesajlar

#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı#PKK
Son dakika: Bakan Soyludan önemli mesajlar

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

2020 yılının küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Irak ve Suriye dünyada 2 terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği iki ülke. Dünya bunun maliyetini, bedelini ödüyor. Ama biz bunun tam da göbeğindeyiz.

Suriye'de terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. İnsan kaynağı, eğitim, strateji, lojistik, para açısından desteklenen, Türkiye'yi hedef haline getiren bir tabloyla karşı karşıyayız. 21. asır küresel güçler hariç tüm ülkeleri yalnız bıraktı. Kendilerini koruyamayacak ülkeler 21. yüzyılın başından beri yalnız.

"PANDEMİ SONRASI DÜNYADA BÜTÜN ÜLKELER YALNIZ KALDI"

Dünyanın en temel sorunlarından birisi olan pandemi sonucunda bütün ülkeler yalnız kaldı. Çareyi ikili ilişkilerinde buldular, bunun en bariz örneğini Türkiye verdi. Küresel sorun olarak karşımızda duran ikinci sorun göçmen sorunu. Avrupa, Amerika rahat, bir tek şey istiyorlar: Türkiye, İran, Afganistan sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Bunun yanında Yunanistan göçmenleri yaksın, öldürsün, buna da ses çıkarmayalım.

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Angelina Jolie fotoğrafını gösterdiler, bizi oyaladılar. Üçüncü sorun da enerji sorunu. Nasıl aşıları birbirlerinden saklamışlarsa aynısını enerji sorununda da yapıyorlar. Kendi ekonomilerini yükseltmek, emeğin ucuzluğundan istifade edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Herkesi kötü bir anlayışa itmeye çalışan, insanları terörize etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin altyapı meselelerini çözmeye başladıktan sonra dış politikaya döndü.

"21. YÜZYIL TÜRKİYE İÇİN ATILIM DÖNEMİ OLDU"

Tam da 21. yüzyılın başlarından itibaren bizim ortaya koyduğumuz bu strateji küreselleşmenin ülkeleri yalnız bırakmaya başladığı süreçte Türkiye'ye can suyu oldu. Bizim ikili, bölgesel, küresel, tarihsel işbirliklerimiz var. Bugün dünyanın tüm stresine, bütün bu saldırılara karşı ayakta duruyor isek bu Türkiye'nin altyapılarını tahkim etmesi ve dış politikada cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bize yakışan bir siyaset biçimini temsil etmesi nedeniyledir.

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2016-2020 arasında Avrupa içerisinde gösterilere sert müdahale etme oranını yüzde 278 arttırmışlar. Bizim oranımızı söyleyeyim; 1.3'ten 0.6'ya düşürmüşüz. Bu küresel, önemli bir rapor. Biz bu resme sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet gibi sulandırma yapamayız, görmezden gelemeyiz. Terörü sorun görenlerin oranı yüzde 1.3'e düşmüş Türkiye'de.

MUHALEFETE TEPKİ: BİR TANESİ BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİ

Grup toplantılarında ne İYİ Parti Meral Akşener, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne HDP "Bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş bu anlayışı şiddetle reddediyoruz" diyemedi. Bir tanesi bir şey söyleyemedi.

Gaziantep'te 2 gün önce bir dava sonuçlandı. Davada Gaziantep HDP İl Başkanı PKK ile, terör örgütüyle ilk önce iltisak ve irtibat, daha sonra da üyelik, bütün bunlar sonucunda dünyanın cezasını aldı.

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı#PKK

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